В Барнауле пропала 17-летняя школьница

В Барнауле разыскивают пропавшую 17-летнюю школьницу, о ее местонахождении неизвестно с 20 декабря. По сообщению поискового отряда «Лиза Алерт», утром она ушла из дома на проспекте Калинина и не вернулась.

Пропавшая.

Разыскивается Липкина Анастасия Сергеевна, 17 лет, Барнаул. На вид 17 лет, рост около 160 сантиметров, телосложение среднее, синие волосы средней длины, пишет паблик «Инцидент Барнаул», где размещена ориентировка.

Она была одета в чёрную куртку с белой опушкой, бордовые джинсы, при себе рюкзак.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшей или видел ее, просят сообщить по телефону: 112 или 8-800-700-54-52 ПСО «Лиза Алерт».