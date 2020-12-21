На Мало-Тобольской открылся ледовый городок

Фото: администрации Барнаула

В Барнауле на Мало-Тобольской улице открылся ледовый городок. Барнаульцев приглашают его посетить. На площадке установлена новогодняя елка, ледовые барельефы, ледяные горки и и яркие гирлянды.

По соседству, в парке «Центральный», находится еще одна площадка. Его территорию украсили яркими гирляндами, световым фонтаном, световыми елями. В парке работает каток с освещением и музыкой, раздевалка и пункт проката коньков для катания.

Приятным бонусом станут два камина в виде очагов-сфер «Жар-птица», у которых можно будет погреться. Припарковать автомобиль можно у ярмарки «Старый базар» и со стороны Социалистического.

На рынке территории рынка работают 14 точек, где можно согреться и перекусить после прогулки.

- Площадка на улице Мало-Тобольской работает в формате прогулочной зоны. На ней размещены стенды с правилами безопасности. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации хотелось бы обратиться к жителям с просьбой о соблюдении безопасной социальной дистанции и масочного режима на новогодней площадке, - цитирует пресс-центр мэрии слова главы администрации Центрального района Максима Сабыны.