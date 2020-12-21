На Алтае появится первый Центр опережающей профессиональной подготовки

Правительство Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае появится первый Центр опережающей профессиональной подготовки.

Открытие состоится 24 декабря в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование». Центр станет структурным подразделением Алтайского политехнического техникума.

В центре будут проводить профподготовку, повышать квалификации по профессиям рабочих и служащих, содействовать самоопределению и профориентации школьников, сообщают в Министерстве образования и науки Алтайского края.

В онлайн-открытии центра примут участие представители Министерства просвещения Российской Федерации, Национального фонда подготовки кадров, а также краевого управления по труду и занятости населения, Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области, работодателей и профессиональных образовательных организаций.