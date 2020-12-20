Хоккеисты «Динамо-Алтай» разгромили лидера первенства ВХЛ

Барнаульцы обыграли лидера первенства ВХЛ Фото: Анна СЕМИНА

В воскресенье, 20 декабря, в Барнауле состоялся матч между местной командой «Динамо-Алтай» и хоккейным клубом «Чебоксары».

На данный момент наши гости являются лидерами первенства Высшей хоккейной лиги и ничего кроме агрессии и высококлассной игры от них ожидать не приходилось. Однако в первом матче домашней серии из четырех встреч пока лидирует как раз «Динамо». Прошедший сегодня поединок начался для «Чебоксар» обескураживающе: пропустив за короткое время три шайбы их наставник был вынужден взять таймаут. После незапланированного перерыва он поставил в рамку другого голкипера.

Барнаульцы обыграли лидера первенства ВХЛ Фото: Анна СЕМИНА

На первое время этого было достаточно, но во втором периоде барнаульцы сначала воспользовались положением большинства, а затем уже в равной борьбе довели счет до разгромного – 5:0. При этом несколько острых моментов у ворот нашего Никиты Ложкина все же были, но голкипер со всем справился.

В заключительной двадцатиминутке «стрельба» шла по обоим створам. Периодически шайбы пролетали настолько близко, что слышался звон рамы, но счет больше не менялся.

5:0 – итог первого матча «Динамо-Алтай» против «Чебоксар». В понедельник состоится вторая игра. Начало в 19.00. Стоит обратить внимание, что количество билетов в ЛДС «Титов-арена» ограничено в связи с санитарными требованиями. Сегодня в кассах не осталось лишних билетов, так что стоит приобрести их заранее.