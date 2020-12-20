Оскорбившего полицейского барнаульца приговорили к исправительным работам

Мужчина признал свою вину.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жителя Барнаула осудили за оскорбление представителя власти. Мужчина обматерил правоохранителя, когда находился в пункте полиции.
Как рассказал помощник прокурора Железнодорожного района Евгений Березко, барнаульца заметили у здания вокзала. Пьяный мужчина выглядел неопрятно, на одежде были следы падения, он шел, пошатываясь, и матерился. Полицейские предложили пройти в пункт полиции для составления протокола об административном правонарушении, мужчина согласился.
В пункте полиции барнаулец разлился и обматерил правоохранителя.
– Он совершил преступление, предусмотренное ст. 319 УК РФ – публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, – пояснили в прокуратуре.
На суде мужчина полностью признал свою вину. На момент совершения преступления он имел непогашенную судимость по предыдущему приговору. В итоге барнаульца приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, назначенное наказание является условным, с испытательным сроком 1 год.
– На осужденного возложены обязанности являться на регистрацию и не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, – резюмировали в прокуратуре.
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