В Алтайском крае автобус слетел в кювет

По предварительной информации, пострадавших нет. Фото: скриншот со страницы vk.com/incident22

Днем в воскресенье, 20 декабря, в результате ДТП пассажирский автобус съехал в кювет, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Авария произошла на трассе Новоалтайск-Барнаул. На кадрах видно, что автобус съехал с дороги и находится в кювете. По информации пользователей, рядом с местом ДТП стоят два автомобиля с заметными повреждениями. На дороге небольшой затор.

В краевом управлении МВД сообщили, что, по предварительной информации, пострадавших в этой аварии нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за метели и сильного ветра на трассах Алтайского плохая видимость. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

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