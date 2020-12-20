Алтайских автомобилистов предупреждают о плохой видимости на трассах

В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 20 декабря, из-за метели и сильного ветра на трассах Алтайского плохая видимость. Об этом автомобилисты сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

На кадрах одного из роликов, снятого на трассе Барнаул - Алейск заметно, что из-за метели на дороге очень плохая видимость, трассу переметает. Автомобилям приходится двигаться медленно.

– Дорогу уже почти замело, узенькая стала,– говорит автор ролика.

Ранее мы сообщали, что сегодня в Алтайском крае прогнозируют снег и метели. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

В региональном управлении МЧС сообщают, что во время снегопада автомобилистам нужно снизить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.

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