Барнаулец угрожал прохожему сигнальным пистолетом, а потом выстрелил

Уголовное дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении барнаульца, который угрожал незнакомцу сигнальным пистолетом. Подробности рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анастасия Карпова.

Все произошло в мае. Ночью около дома на улице Челюскинцев пьяный барнаулец повздорил с прохожим. После словесной перепалки он достал сигнальный пистолет и стал говорить, что убьет своего обидчика. После этого горожанин несколько раз выстрелил.

– Угрозу убийством потерпевший воспринял как реальную опасность для своей жизни и здоровья, и боялся его осуществления, так как обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, бурно проявлял свою злобу и агрессию по отношению к нему, демонстрировал пистолет, из которого выстрелил, – отметили в прокуратуре.

Уголовное дело по статье об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) направили в суд.

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