Барнаулец хотел заработать на бирже и потерял более 2 млн рублей

Мошенников ищут. Фото: Олег УКЛАДОВ

39-летний житель Барнаула хотел заработать в интернете и месяц переводил деньги мошенникам, считая, что платит брокерской компании. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Барнаулец увидел в интернете объявление о возможности заработка в социальной сети. Он прошел по ссылке и перечислил со своего счета 13 тыс. рублей. В тот же день мужчине позвонили с неизвестного номера с московским кодом. Звонивший представился менеджером биржи и предложил осуществлять более крупные сделки.

Житель краевой столицы согласился. Вскоре он создал на сайте личный кабинет и следовал указаниям звонивших. В итоге барнаулец перевел мошенникам свыше 2 млн рублей.

– Мужчина понял, что стал жертвой аферистов, когда в очередном разговоре «менеджер биржи» попросил его перевести еще 355 тыс. долларов «за налог». После этого случая барнаулец решил обратиться в полицию, – отметили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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