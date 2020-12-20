Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 декабря 2020 года составило 30548

Выздоровевших также становится больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 8 декабря 2020 года выросло на 215 человек и составило 30548 случаев инфицирования, в том числе 1991 ребенок до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 2214 человек. Кроме того, 1172 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– 135 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 653 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 65, Бийск – 16, Рубцовск – 14, Локтевский район – 8, Павловский, Рубцовский районы – по 6 заболевших, Заринск, Волчихинский, Тальменский районы – по 5 заболевших, Алейск, Белокуриха, Завьяловский, Калманский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский районы – по 4 заболевших, Славгород, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский, Тюменцевский районы – по 3 заболевших, Алейский, Змеиногорский, Ключевской, Михайловский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Табунский, Троицкий, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Косихинский, Крутихинский, Родинский, Романовский, Суетский, Топчихинский, Третьяковский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по одному заболевшему

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет. За минувшие сутки их количество увеличилось на 208 человек. Всего их – 26873.

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