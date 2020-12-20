Жительница Барнаула в свой день рождения обокрала иностранца, с которым встречалась

Суд признал девушку виновной. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили девушку, которая обокрала своего парня-иностранца, пока тот спал. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

Как рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анна Фомина, молодой человек приехал на учебу в Россию из другой страны. В Барнауле в соцсетях он познакомился с девушкой. После недолгого общения, они стали встречаться и проводили много времени вместе.

Свой день рождения девушка решила также отметить вместе со своим парнем, однако сама испортила праздник. Дождавшись, пока иностранец уснет, она взяла его телефон и перевела с банковского счета 30 тыс. рублей на карту приятеля. Он не знал, что это чужие деньги, поэтому снял всю сумму и вскоре передал подруге.

Когда иностранец заметил, что у него пропала крупная сумма, то обратился в полицию. Девушке ничего не оставалось, кроме как признать свою вину и рассказать правду.

Суд признал молодую жительницу Барнаула виновной и приговорил к 2 годам 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима (по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с учетом ст. 70 УК РФ). Приговор уже вступил в свою законную силу.

– Причиненный иностранцу ущерб является значительным и до сих пор он не возмещен, – добавили в прокуратуре.

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