За 5 лет в Алтайском крае построят 78 ФАПов

Всего в крае 851 ФАП, модернизация коснется 8,5% из них. Фото: минздрав Алтайского края

В Алтайском крае в рамках всероссийской реформы здравоохранения до 2025 года полностью перестроят 74 старых ФАПа и построят 4 новых, пишет пресс-служба правительства региона.

Сейчас в регионе 93 медорганизации первого уровня. Это поликлиники, поликлинические отделения горбольниц и районные больницы, в структуре которых ФАПы, врачебные амбулатории, поликлиники. Многие нуждаются в ремонте или постройке новых зданий.

– Например, в программе реформы первичного звена предусмотрено до 2025 года строительство 74 ФАПов взамен ветхих, плюс 4 ФАПа будут построены там, где раньше их не было, – отметили в региональном минздраве.

Всего в крае 851 ФАП, модернизация коснется 8,5% из них.

Реформу первичного звена здравоохранения в Алтайском крае, как и по всей России, начнут с 1 января 2021 года. В регион на реализацию масштабного проекта из федерального бюджета выделят 8,3 млрд рублей, 190,8 млн рублей направят из бюджета региона и 1,1 млрд рублей - из государственных внебюджетных фондов.

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