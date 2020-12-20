В Барнауле на месяц перекроют движение на участке переулка Циолковского

Автомобилистов просят быть внимательными на указанном участке Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с 9 утра понедельника, 21 декабря, закроют движение транспорта по всей ширине проезжей части переулка Циолковского в районе дома №124. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения будут действовать до 20 часов 21 января. На участке переулка Циолковсокго движение ограничат из-за работ по аварийному подключению тепловой сети к жилому дому.

Автомобилистов просят быть внимательными на указанном участке и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

– Приносим свои извинения за причиненные неудобства, – резюмировали в мэрии.

Напомним, ранее мы сообщали, что с понедельника, 21 декабря, в Барнауле временно изменят схему движения нескольких автобусных маршрутов. Они будут ходить в тестовом режиме.

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