В Белокурихе продают коттедж с жилым детским домиком

На территории усадьбы даже есть пригодная для жизни мастерская Фото: Анна СЕМИНА

В Белокурихе продается усадьба, на территории которой расположен детский домик в котором можно жить.

Это отдельно стоящее сооружение из камня. В нем имеется два уровня. Как пишет «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на автора объявления о продаже, в большом подвале располагается место для зимовки пчел, на втором – комната для отдыха и игр ребенка. Также у домика есть балкон и отдельный вход.

В собственности земельный участок в 38 соток. Есть гараж на два автомобиля, банный комплекс площадью в 55 «квадратов», мастерская таких же внушительных размеров (100 квадратных метров), причем они пригодна для проживания, беседка, мангал, бассейн, качели, фонтан и многое другое. Помимо этого есть небольшой сад, который плодоносит.

Площадь основного дома – больше 200 «квадратов». В нем имеется кухня-столовая, санузел, четыре спальни, кабинет, гостиная и даже оранжерея. Подвал отдан под овощехранилище. Там же находится котельное оборудование.

Стоимость всего объекта составляет 12 млн рублей.