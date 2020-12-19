16-летнюю девушку подозревают в краже денег с чужой карты

Потерпевший сам дал пароль к личному кабинету Фото: Анна СЕМИНА

16-летняя жительница Бийского района пойдет под суд за то, что украла с чужой банковской карты крупную сумму.

Следствие установило, что в июне девушка оказалась в одной из саун Бийска в компании с потерпевшим. Ее знакомый был уже в сильной опьянении и попросил ее помочь перевести с карты деньги за такси. При этом он дал ей пароль от входа в личный кабинет.

- После того, как потерпевший уснул, девушка, воспользовавшись одним из приложений, при помощи СМС-сообщений перевела со счета мужчины на свою банковскую карту более 70 тысяч рублей. Деньги она потратила на личные нужды, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По факту кражи денег было возбуждено уголовное дело. На стадии расследования девушка свою вину полностью признала. В настоящее время бийчанка ожидает суда.

- Кроме того следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений, - добавляют в ведомстве.