Почти 2 млн рублей составил ущерб от незаконно срубленных елок в Алтайском крае

Срубленные ели Фото: предоставлено пресс-службой

В Алтайском крае продолжаются рейды по выявлению незаконных рубок хвойных молодняков. На данный момент нанесенный «черными» лесорубами ущерб составил почти два миллиона рублей.

С конца ноября специалисты Тягунского лесничества совместно с сотрудниками полиции провели 16 рейдов. Было установлено два факта незаконной рубки. В общей сложности лесной фонд лишился 222 деревьев породы пихта. Их заготавливали специально для продажи к Новому году. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству РФ составил 1 604 066 рублей. Все срубленные ели были переданы в Росимущество.

Всего же в крае выявлено четыре факта незаконной рубки. Пострадало 248 деревьев. Общая сумма ущерба составила 1 863 425 рублей.

- По трем фактам заявления направлены в полицию, заведено одно административное дело, - сообщают в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Отметим, за незаконную рубку хвойного дерева виновник может быть привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.8.28 КоАП РФ.

- За одно незаконно срубленное дерево для новогодних праздников, диаметром ствола до 12 см и высотой 1,1-2,0 м, сумма ущерба составляет около восьми тысяч рублей. Кроме того, за данное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ и штраф в размере до 500 000 рублей, - добавляют в ведомстве.