В крае инфицировано уже больше 30 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 19 декабря 2020 года увеличилось на 216 случаев и составило 30 333.

По данным оперативного штаба, новые случаи были зарегистрированы в следующих населенных пунктах и районах: Барнаул – 60, Рубцовск – 21, Бийск – 16, Заринск, Славгород – по 8 заболевших, Новоалтайск – 6, Локтевский, Михайловский районы – по 5 заболевших, Волчихинский, Завьяловский, Ключевской, Родинский районы – по 4 заболевших, Алейск, Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Каменский, Кулундинский, Кытмановский, Павловский, Первомайский, Тогульский, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Змеиногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Баевский, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Калманский, Косихинский, Крутихинский, Курьинский, Немецкий национальный, Суетский, Тальменский, Третьяковский, Угловский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Кроме того, на сегодняшний день выздоровели еще 262 пациента. Из общего числа инфицированных вылечились уже 26 665 человек. Умерли за минувшие сутки 12 зараженных COVID-19.

Продолжают лечение 2 221 носитель вируса. Помимо них в больницах находится 1151 пациент с вирусной пневмонией. Один человек там остается по иным причинам.

- Количество тяжелобольных – 443, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 139, - добавляют в оперштабе.

Дома лечение проходят 137 бессимптомных вирусоносителей, а также 666 больных пневмонией.