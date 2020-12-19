В Алтайском крае пройдет акция «День короткометражного кино-2020»

Афиша мероприятия Фото: предоставлено организаторами

Всероссийская акция «День короткометражного кино-2020» пройдет по всей стране в седьмой раз. Барнаул в том числе порадует любителей короткого метра.

День короткометражного кино празднуется 21 декабря по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. Показы работ проходят на разных площадках – музеи, библиотеки, школы, интернет, телеканалы, театры и т.д. В России акция впервые прошла в 2014 году.

Как рассказывают организаторы фестиваля, в его программу вошли работы студентов ВГИКа, Высших курсов сценаристов и режиссеров, Московской школы кино и других ведущих киношкол.

- В акции участвует более 50 регионов России и Алтайский край не стал исключением. Показы короткометражного кино пройдут в учреждениях культуры Троицкого и Мамонтовского районов, г.Змеиногорска, г. Камень-на-Оби, а так же кинотеатре "Премьера" в г. Барнауле, - сообщают организаторы.

Кинотеатр «Премьера», г. Барнаул

21 декабря: 15-00 Программа «Документальное кино» 16+

22 декабря: 12-00 Программа «Игровое кино» 18+

23 декабря: 12-00 Программа «Игровое кино» 12+

Вход для зрителей бесплатный.