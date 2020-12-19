На Алтае муж сломал своей жене челюсть

Мужчина кулаком ударил жену в лицо Фото: Анна СЕМИНА

В Республике Алтай под суд пойдет 34-летний мужчина, которого обвинили в жестоком избиении супруги.

Следствие установило, что инцидент произошел в августе этого года. 31-летняя девушка пришла вместе с детьми домой. Там она застала своего мужа, который сидел за столом и пил алкоголь. При этом он был не один.

- Он был в компании незнакомой женщины, которую представил супруге, как давнюю знакомую, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Республике Алтай.

На тот момент супруга не обратила на это внимание и отправилась вместе с детьми спать. Проснувшись ночью, она вышла в зал и увидела мужа, спящего вместе с гостьей на одном диване. Хранительница семейного очага начала будить своего возлюбленного и сталкивать его с дивана. Проснувшись, мужчина накинулся на жену и ударил ее кулаком по лицу.

- От полученного удара у потерпевшей хлынула изо рта кровь. Женщина сразу выбежала на улицу, после чего вызвала скорую помощь и полицию, - добавляют в ведомстве.

Медики установили, что у потерпевшей была сломана нижняя челюсть. Полицейские доставили дебошира в отделение, где он во всем сознался. Причиненный им вред был оценен, как средней степени тяжести. В настоящее время мужчина дожидается суда.