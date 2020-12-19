В Барнауле, машина уходящая от погони, слетела в реку

Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу вечером, 18 декабря, в Барнауле во время полицейской погони автомобиль слетел в реку.

Об этом в сообществе «Инцидент Барнаул» рассказали очевидцы. По их словам, автомобиль в реке Барнаулке заметили в микрорайоне Булыгино (под мостом). При этом рядом с ним находились несколько машин экипажей ДПС.

Как стало известно позже, в районе дома №36 по проезду Южному Власихинскому водитель автомобиля Volkswagen Touareg совершил ДТП и попытался скрыться. Через некоторое время сотрудники полиции обнаружили указанную машину. От водителя потребовали остановиться, но он проигнорировал. Началась погоня во время которой Touareg вылетел с дороги в реку. При этом автовладелец еще некоторое время пытался скрыться по Барнаулке, но у него ничего не получилось и пришлось сдаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за военных на Алтае несколько раз перекроют Чуйский тракт

В Алтайском крае в связи с плановым движением военных колонн в субботу, 19 декабря, трижды за день перекроют участки Чуйского тракта, сообщает ГИБДД региона (подробнее)