Автобусы Барнаула массово меняют маршруты

Новые маршруты автобусов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С понедельника, 21 декабря, в Барнауле временно изменят схему движения нескольких автобусных маршрутов. Они будут ходить в тестовом режиме.

Главная цель изменений – определить насколько сильно изменится качество обслуживания пассажиров определенных районов. Нововведения, в частности, ждут маршрут №32, курсирующий от площади Победы до Научного Городка: ул.Научный Городок – ул.Сибирская – ул.Магистральная – Гоньбинский тракт, далее – по маршруту.

- Указанные изменения позволят улучшить транспортное обслуживание поселка Научный Городок, - говорят в городской администрации.

Также изменится часть маршрутов у автобусов №60, №65, №120: … ул.Взлетная – ул.Солнечная Поляна – Павловский тракт, далее – по маршрутам.

По мнению инициаторов, такие изменения должны улучшить транспортное обслуживание новых кварталов, а также снизить загруженность пересечения улицы Сергея Ускова с малым Павловским трактом. Кроме того, на Солнечной Поляне и улице Сергея Ускова есть обустроенные остановочные пункты. Это значит, что повысится уровень безопасности для пассажиров.