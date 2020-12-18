13-летний барнаулец сбежал от родителей и отправился в Москву, чтобы погулять

Полицейские провели беседу с подростком Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский школьник захотел погулять по Москве и сбежал из дома. Правда, доехать до российской столицы подросток не успел, его сняли с поезда, сообщает Омское линейное управление МВД.

Мальчик купил билет на поезд «Абакан-Москва» и отправился в дорогу. Путешествие было недолгим, полицейские краевой столицы успели разослать ориентировку на подростка, который сбежал из дома.

Ребенка сняли с поезда омские инспекторы отделения по делам несовершеннолетних. Подросток признался, что купил билет втайне от родных и просто хотел погулять по Москве. Полицейские сразу сообщили родителям барнаульца, что нашли их сына. Дожидаться их пришлось в одном из социально-реабилитационных центров города.

Полицейские провели беседу с подростком и объяснили ему, почему нельзя сбегать из дома и ездить на поезде в одиночку.

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