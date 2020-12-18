Синоптики предупредили о непогоде в Алтайском крае

На этих выходных в Алтайском крае испортится погода. Уже в ночь на воскресенье в отдельных районах прогнозируют снег и метели. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы, сообщает алтайский Гидрометцентр.

Погода в Алтайском крае в субботу, 19 декабря

Ночью ожидается -8...-13 градусов, местами по югу до -20 градусов. Без существенных осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

Днем будет -3...-8 градусов, местами в предгорьях до +2 градусов. Без существенных осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 20 декабря

Ночью прогнозируют -7...-12 градусов, местами по северо-западу до -17 градусов. В отдельных районах снег, метели. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы 14-19 м/с.

Днем будет -1...-6 градусов., местами по северо-западу до -12 градусов. На большей части территории снег, местами сильный снег, в предгорьях мокрый снег, местами метели. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы 14-19 м/с.

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