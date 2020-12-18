В Барнауле детсады для воспитанников с нарушением зрения в скором времени получат лицензию

Воспитанников детских садов с нарушением зрения будут наблюдать врачи краевой детской офтальмологической больницы Фото: Анна СЕМИНА

Инициативная группа родителей, чьи дети-дошкольники нуждаются в специализированной медицинской помощи и сопровождении тифлопедагогов, обратились за помощью к секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Романенко.

Как рассказала мама воспитанницы профильного детского сада №50 для детей с нарушением зрения Вера Себельдина, недавно их дошкольное учреждение лишилось медицинского сотрудника. После его увольнения нового найти пока не удалось.

- Теперь на специализированном оборудовании, которое необходимо для лечения наших детей, никто не может работать. У моей дочери атрофия зрительного нерва, ей необходимо проходить терапию 3-4 раза в год. В настоящий момент мы успеваем получать лечение только один раз в год, для нас, как и для десятков других детей, жизненно необходим медицинский работник в детском саду, — говорит женщина.

С этим же столкнулись в другом профильном детском саду Барнаула - №30. По словам спикера Алтайского реготделения ЕР, отсутствие специальных лицензий на осуществление медицинской помощи детям, а также устаревшее оборудование – это серьезная проблема, которая нередко встречается именно в детсадах.

— Мы не только знаем об этой проблеме, мы подключили все ресурсы для ее решения. Мною, как председателем АКЗС, уже даны необходимые поручения, как комитету по социальной политике АКЗС, так и администрации Барнаула. Недопустимо, чтобы коррекционный детский сад не выполнял свою основную функцию. Поэтому мы поставили перед коллегами задачу — в первом квартале 2021 года обеспечить детей необходимым медицинским уходом, — подчеркнул Александр Романенко.

По словам куратора проекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда» в Алтайском крае Татьяны Ильюченко, для того чтобы получить лицензию, необходимо приобрести новое оборудование. На эти цели городской комитет образования уже выделил 600 тысяч рублей.

Вместе с тем, достигнута договоренность с краевой детской офтальмологической больницей, врачи которой теперь будут следить за состоянием зрения воспитанников специализированного детского сада.