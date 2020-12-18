В Барнауле демонтируют колесо обозрения на площади Сахарова

20 сентября это колесо обозрения запустили в последний раз. Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

В пятницу, 18 декабря, рабочие начали демонтировать колесо обозрения, установленное на площади Сахарова в краевой столице.

Сейчас специалисты убирают кабинки и работают на месте. Ранее мы сообщали, что 20 сентября колесо обозрения в Барнауле запустили в последний раз. После этого парк с аттракционами «Барнаульская крепость» закрыли.

– Это были замечательные 18 лет, которые мы провели вместе с вами. Но парк «Барнаульская крепость» закрывает свои ворота навсегда! Главный ориентир площади Сахарова - колесо обозрения - тоже исчезнет с этой точки, ранее написали на странице парка в Instagram.

В августе мы сообщали, что в этом году индустрия развлечений терпит серьезные убытки из-за пандемии. Парки «Барнаульская крепость» и «Экстрим» решили ликвидировать. Подробнее об этом можно прочесть здесь.

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