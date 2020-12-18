Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 18 декабря 2020 года составило 1360

За сутки умерли 15 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 18 декабря скончались 1360 человек с коронавирусом, в том числе 724 случая от COVID-19, 636 – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 15 человек с коронаврусом: 9 из них от COVID-19, 6 – по иным причинам.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 30117, в том числе 1964 ребенка до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 376 случая – завозные, в том числе 159 – из-за рубежа; 17301 случай – по контакту с ранее заболевшими. Из 30117 заболевших: 8602– у больных внебольничной пневмонией, 14712 – у заболевших ОРВИ, в 6803 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше, их уже 26403 человек.

Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 909 тыс. человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 5884 за минувшие сутки.

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