Из-за военных на Алтае несколько раз перекроют Чуйский тракт

Движение временно ограничат всех видов транспорта Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае в связи с плановым движением военных колонн в субботу, 19 декабря, трижды за день перекроют участки Чуйского тракта, сообщает ГИБДД региона.

Движение временно ограничат всех видов транспорта на следующих участках:

- с 7:45 минут до 8:45 на дороге «н.п. Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» - садоводство «Горизонт»»

- с 12:15 до 13:15 на дороге «садоводство «Горизонт» - а/д Р-256 «Чуйский тракт» - н.п. Сибирский»

с 13:40 до 16:40 на дороге «н.п. Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» - н.п. Б.Ключи».

В Госавтоинспекции Алтайского края призывают автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и по возможности планировать свои поездки заранее.

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