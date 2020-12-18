Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 декабря 2020 года составило 30117

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 декабря 2020 года выросло на 218 человек и составило 30117 случаев инфицирования, в том числе 1964 ребенка до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул - 65, Рубцовск - 20, Бийск - 18, Заринск - 10, Локтевский район - 8, Новоалтайск, Славгород, Яровое – по 6 заболевших, Первомайский район - 5, Алейск, Белокуриха, Рубцовский, Шипуновский районы - по 4 заболевших, Волчихинский, Завьяловский, Мамонтовский, Михайловский, Тогульский районы – по 3 заболевших, Алейский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Калманский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Пристанский районы - по 2 заболевших, Залесовский, Заринский, Кытмановский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Советский, Суетский, Табунский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский район – по 1 заболевшему.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 2273 человек. Кроме того, 1181 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– 133 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 589 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – отметили в оперштабе.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет. За минувшие сутки их количество увеличилось на 188 человек. Всего их – 26403.

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