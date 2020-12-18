В Барнауле ищут водителя, который сбил подростка и уехал

Очевидцев просят звонить в ГИБДД. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудники ГИБДД ищут водителя, который в среду, 16 декабря, сбил 13-летнего ребенка и скрылся с места ДТП.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария произошла в 17:15 на улице Матросова, в районе дома №96. Неизвестный водитель, предположительно, на автомобиле Toyota Prius сбил 13-летнего мальчика, а затем скрылся с места ДТП.

В ГИБДД просят откликнуться очевидцев происшествия. Всех, кто что-либо знает об этой аварии, просят звонить по телефонам ГИБДД: (3852) 393-605, 393-554, 391-090, 393-555, или обратиться по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5.

Напомним, ранее мы сообщали, что утром 16 декабря в Барнауле на пересечении пр. Ленина и ул. Чкалова было парализовано движение. Водитель BMW потерял сознание за рулем.

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