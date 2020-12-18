Алтайский оперштаб назвал фейком информацию о новых ковидных ограничениях в регионе

Распоряжение об этих или других подобных ограничений в правительстве края подписывать не планируют Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперативный штаб Алтайского края опрверг информацию о новых ограничительных мерах в регионе. Сообщения об этом распространяют в соцсетях.

– Информация, распространенная в соцсетях и месенджерах, об итогах заседания оперштаба Алтайского края, где якобы было принято решение о закрытии ряда учреждений в регионе с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года, является фейком. Данные о том, что в регионе на этот период закрываются офисы, работающие с физлицами, спортивные организации, торговые центры и магазины кроме продовольственных, театры и кинотеатры, ДК, парикмахерские и МФЦ, не соответствует действительности, – подчеркнули в оперштабе.

Там отметили, что распоряжение об этих или других подобных ограничений в правительстве края подписывать не планируют. В оперштабе добавили, что за публичное распространение заведомо ложной информации грозит уголовное ответственность.

Напомним, до 15 января 2021 года в Алтайском крае действует запрет на проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных, досуговых, новогодних и корпоративных мероприятий. Такое решение приняли в связи с текущей эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее развития. Исключения есть: кинотеатры, театры и концертные залы (кроме концертных залов на предприятиях общественного питания), продолжают свою работу.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в регионе превысило 29,8 тыс. человек.

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