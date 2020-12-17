В Барнауле мужчина заставлял смотреть свою 8-летнюю падчерицу порнографические фильмы

В ходе предварительного следствия обвиняемый во всем сознался. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней падчерицы, которые он совершил в 2017 году.

По данным следствия, обвиняемый с 2012 года проживал в Барнауле с женщиной и воспитывал ее дочь.

– Когда девочке исполнилось 8 лет, он в течение двух месяцев несколько раз заставлял ее совместно просматривать фильмы порнографического содержания, а затем совершал в отношении нее иные действия сексуального характера, – сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

Три года падчерица держала рот на замке и никому не рассказывала об этом, потому что отчим пригрозил ей развестись с ее матерью, если та узнает о случившемся. Девочка рассказала обо всем только после развода супругов. В ходе предварительного следствия обвиняемый во всем сознался. Уголовное дело направили в суд.