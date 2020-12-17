43 млн рублей направили на газификацию в алтайском селе Бобровка

К газовым сетям подключат почти 300 домов. Фото: Минстрой АК

В селе Бобровка Алтайского края завершен второй этап газификации. Как сообщили в пресс-службе регионального Минстроя, общая стоимость работ составила 43 млн рублей. На эти деньги подключат к газу около 300 частных домов.

Благодаря федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» рабочие построили более 20 километров газовых сетей. При этом, во время проверки газопровода специалисты нашли недоработки, которые допустил подрядчик. В настоящее время все замечания устранены.

- Ситуация осложнялась тем, что подрядчик был из Томска. Сначала было сложно организовать межведомственную коммуникацию. Региональный Минстрой нам в этом помог, что привело к результату, который мы сегодня с вами видим - газ в Бобровке запущен, - отметил руководитель глава краевого исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Войтюк.

Газопровод будет обслуживать «Газпром газораспределение Барнаул». Сейчас компания занимается присоединением домов к сетям, оформляет документацию и инструктирует домовладельцев.