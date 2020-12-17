На Алтае браконьеры убили лося и бросили останки в лесу

Мужчина стрелял из незаконного оружия. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В отдел полиции по Шелаболихинскому району обратился охотинспектор, который во время обхода леса обнаружил останки убитого лося. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, оперативники выехали на место для осмотра и изъяли голову и фрагменты шкуры лося со сквозными отверстиями

Затем они установили, кто может быть виновен в смерти дикого животного, и задержали троих жителей Тальменского района. Еще одного охотника пока не нашли. По предварительным данным, самку лося убил 27-летний мужчина с тремя своими приятелями. Причем стрелял он из незаконно хранящегося у него ружья. После отстрела браконьеры разделали добычу и поделили ее между собой.

Подозреваемые не стали отрицать вину и рассказали, как совершили отстрел. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота»