Алтайские депутаты поддержали касающийся педагогов законопроект

До второго чтения инициативу обсудят с педагогами Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания в первом чтении поддержали законопроект «О статусе педагогического работника». Как сообщили в пресс-службе парламента, документ предусматривает клятву молодых учителей.

- Это и меры социальной поддержки, и дополнительное стимулирование педагогов, и меры поддержки молодежи, и наставничество. В законопроекте есть и новации, касающиеся защиты чести и достоинства педагога, его прав и обязанностей, мер нематериальной поддержки. Планируется, что этот закон станет своего рода справочником для всех учителей Алтайского края, - отметила председатель комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко.

Согласно законопроекту, молодые учителя в начале своего карьерного пути будут давать клятву. Кроме того, им будут ежемесячно в течение первых трех лет работы будут выплачивать пособие. Также к ним будут приставлять опытных наставников, за это кураторам могут доплачивать.

Наконец, те, кто давно трудится в профессии, и внес большой вклад в развитие системы образования, могут получить знак отличия «Почетный учитель Алтайского края».

Пока документ прошел первое чтение. До второго чтения инициативу обсудят с педагогами.

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