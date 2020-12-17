На Алтае мужчина до смерти забил соседа банкой, гирей и ножкой от стула

В ходе гуляний между собутыльниками произошла ссора Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили 39-летнего мужчину за убийство соседа. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, после преступления он пытался скрыться с места происшествия.

По данным правоохранителей, вечером 5 июня этого года в одном из частных домов Шипуновского района соседи распивали спиртное. В ходе гуляний между собутыльниками произошла ссора по незначительному поводу.

- В ходе конфликта мужчина нанес гостю стеклянной банкой, гирей, а также ножкой от стула множественные удары в жизненно-важные органы. Смерть 35-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия, - отметили в управлении.

Кроме того, после убийства мужчина пытался скрыться с места преступления, но по дороге попал в ДТП и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Во время следствия злоумышленник частично признал вину и добавил, что убивать соседа не хотел. Его признали виновным и назначили семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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