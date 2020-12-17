Уникальную выставку медалей и значков открыли в Алтайском филиале «Россети Сибирь»

Уникальную выставку медалей и значков открыли в Алтайском крае. Фото: «Россети Сибирь»

К 100-летию плана ГОЭлРО и 60-летнему юбилею «Алтайэнерго» в компании открыли выставку медалей и значков Валерия Ларионова. В коллекции более 800 экспонатов. Самый необычный значок сделан вручную на одном из алтайских предприятий.

Валерий Ларионов – заслуженный энергетик России, кандидат технических наук, в прошлом сотрудник «Алтайэнерго» и руководитель одной из энергокомпаний Барнаула. Свою коллекцию медалей и значков он собирал почти 40 лет.

На выставке представлены юбилейные значки, медали в честь пусков энергообъектов страны. Знак заслуженного энергетика образца 1970 года, знак отличника социалистического соревнования строительства электростанций 1955 года и многие другие. Самые «возрастные» экземпляры датированы 1930 годом.

Уникальную выставку медалей и значков открыли в Алтайском крае. Фото: «Россети Сибирь»

Самым ценным экспонатом Валерий Николаевич считает знак заслуженного энергетика России. Сегодня коллекция энергетика пополнилась еще одним экземпляром – памятным знаком «Россети Сибирь». Его вручил директор филиала «Алтайэнерго» Николай Пантелеев.

– Это очень интересная и уникальная выставка, по экспонатам которой можно изучать историю энергетики нашей страны. Многие из представленных значков мы больше нигде не встретим. Очень приятно видеть у стендов много нашей молодежи, которые с интересом рассматривают экспонаты. Благодарим Валерия Николаевича за возможность немного прикоснуться к прошлому нашей отрасли, – отметил Николай Пантелеев.