Почти 200 млн рублей направили на выплаты почетным донорам в Алтайском крае

Средства перечисляют ежегодно Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае направили почти 200 млн рублей на выплату почетным донорам. Как рассказали в Минсоцзащиты региона, средства перечисляют ежегодно.

Всего около 13,5 тысяч жителей региона могут рассчитывать на данную поддержку. А в следующем году она будет увеличена на 3,7%. Таким образом, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» будут получать 15109,46 рубля независимо от того, получают ли они другие льготы.

- Почетные доноры имеют право: на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года, на внеочередное оказание медицинской помощи и на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение, - добавили в министерстве.

Кроме того, с 1 января 2021 года на 3,7% повысится ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений. Она составит 1427,15 рубля.

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