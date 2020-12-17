За 10 месяцев 2020 года количество исходящих экспресс-отправлений в Алтайском крае выросло на 37 %

За 10 месяцев текущего года количество экспресс – почты, отправленной жителями региона, выросло на 37% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Увеличение спроса объясняется скоростью доставки и обработки почтовиками экспресс-отправлений. Особенно важным для клиентов в период пандемии является отправление писем и посылок без необходимости посещения почтовых отделений.

Сервис «Курьерская доставка» набирает популярность среди жителей Алтайского края. Это обусловлено оперативной доставкой и удобством. Все экспресс-отправления регистрируются, их доставку и вручение легко отследить с помощью трек-номера на сайте или в мобильном приложении Почты России. Также курьер сам забирает отправление весом до 31,5 кг в любом удобном для клиента месте и доставляет его адресату.

«Для того, чтобы вызвать курьера, жителям нашего края необходимо позвонить по телефону контактного центра или оставить заявку на сайте Почты России. Экспресс-посылку также можно отправить из любого почтового отделения Алтайского края. При отправлении писем и посылок с помощью EMS упаковочный материал предоставляется клиентам бесплатно. Получить отправление может адресат или его доверенное лицо. В день доставки адресату позвонит курьер. Если вдруг дозвониться до адресата не удается или его не оказывается на месте, курьер оставляет извещение в почтовом ящике», – отметил директор УФПС Алтайского края Александр Вервицкий.

Напоминаем, в Алтайском крае действует четыре участка курьерской доставки, расположенных в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Белокурихе.