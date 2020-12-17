«Ростелеком» наградили за успешные проекты в сфере IT

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

Алтайский филиал «Ростелекома» вошел в число номинантов ежегодной премии «Менеджер года», организованной издательским домом «Алтапресс». XIX церемония награждения руководителей бизнес-компаний состоялась 14 декабря в Барнауле.

Накануне вручения премии «Алтапресс» традиционно провел ряд экспертных советов с представителями отраслевых рынков. Участники встреч подвели итоги года, обсудили наиболее значимые проекты и сформировали список топ-менеджеров компаний для номинации премии «Народный менеджер 2020 года».

Экспертный совет по IT-рынку назвал «Ростелеком» лучшей компанией отрасли по итогам 2020 года. Выступавший на заседании министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов отметил в числе успешных проектов организацию «Ростелекомом» горячих линий (call-центров) для консультаций по COVID-19 в поликлиниках Барнаула, Бийска и Новоалтайска. Работы были проведены меньше чем за неделю и позволили перераспределить нагрузку на телефонные линии учреждений здравоохранения, а также снизить напряженность в обществе во время второй волны пандемии.

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

По итогам экспертных советов организаторы премии сформировали список из 32 руководителей компаний и организаций и включили их в лонг-лист номинации «Народный Менеджер 2020 года». Для определения победителя на сайте altapress.ru было организовано всенародное голосование, которое продолжалось в течение недели.

Лидером голосования и обладателем звания «Народный менеджер 2020 года» стал директор Алтайского филиала Сергей Лавренюк, набравший более 15 тысяч голосов.

«За 28 лет моей работы в "Ростелекоме" оператор традиционных услуг связи превратился в крупнейшего цифрового провайдера, и сейчас мы смело соревнуемся с ITкомпаниями и представляем для них серьезную конкуренцию. Моя победа в народном голосовании заслуженно принадлежит коллективу. В Алтайском филиале сформировалась хорошая команда профессионалов и преданных делу людей», — сообщил Сергей Лавренюк.