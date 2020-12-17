АлтГТУ приглашает на бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ по физике

АлтГТУ Фото: предоставлено пресс-службой

Алтайский государственный технический университет приглашает учащихся 10−11 классов, выпускников прошлых лет пройти курсы по подготовке е ЕГЭ по физике.

Занятия будут проводиться бесплатно в онлайн-формате с 5 по 9 января 2021 года с 10:00 до 13:00. Вход на курсы осуществляется по ссылке.

Для посещения курсов необходимо зарегистрироваться на странице.

Занятия будет проводить доцент кафедры «Физика» АлтГТУ Сергей Кустов. На занятиях будут рассмотрены тематические задания по молекулярной физике, термодинамике, электростатике и постоянному току.