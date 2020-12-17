Барнаульские дорожники получат новую снегоуборочную технику

Дорожные службы получат грейдеры, тракторы МТЗ и комбинированные дорожные машины Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В скором времени Барнаул получит новые специализированные дорожные машины. Их направят в специальные службы, в том числе для очистки снега, сообщили в пресс-службе городской администрации.

13 единиц техники купили за счет федерального и краевого бюджетов. Известно, что дорожные службы получат грейдеры, тракторы МТЗ и комбинированные дорожные машины на базе КАМАЗ. По словам профильного министра, для краевой столицы это важно, так как здесь большая дорожная сеть и высокая интенсивность движения.

Кроме того, барнаульская мэрия за свой счет покупает пять минипогрузчиков ANT-1000 и четыре трактора МТЗ-82 для МБУ «Автодорстрой». Также будет куплено специальное оборудование. Всего на эти цели из городского бюджета выделено более 22 млн рублей.

В целом по краю, на обновление автопарков выделено около миллиарда рублей из разных бюджетов. Всего на эти деньги удалось приобрести почти 100 единиц различной техники для строительства, ремонта и обслуживания дорожной сети.

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