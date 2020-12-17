Алтайский губернатор поручил снизить цены на гречиху

Стоимость сырья снизится на 10% Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил Минсельхозу решить вопрос о снижении цен на гречиху. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, стоимость сырья снизится на 10%.

Накануне министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провел совещание с регионами по вопросу снижения цен на основные продукты в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина. В нем приняли участие региональный министр Александр Чеботаев, начальник управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков, главы хозяйств и предприятий Алтайского края.

По словам Чеботаева, с начала года в регионе произвели больше 200 тонн гречки. К концу года общий объем достигнет 220 тысяч тонн – это на уровне среднемноголетнего показателя. За тонну сейчас в крае просят от 30 до 32 тысячи рублей без НДС, все зависит от качества.

- Чтобы избежать регуляторных мер губернатор края <...> несколько дней назад поручил Министерству сельского хозяйства региона отработать с сельхозтоваропроизводителями вопрос снижения цен на сырье на 10%. При этом отмечу, что за последние два месяца отпускные цены на гречневую крупу снизились в крае на 4%, - подчеркнул министр.

При этом, около половины всех посевов гречихи на Алтае пострадали в этом году из-за засухи. В связи с этим краевой министр обратился к Дмитрию Патрушеву с предложением увеличить число территорий для выращивания гречихи по всей стране.

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