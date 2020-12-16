На аварийном участке пл. Баварина в Барнауле установили светофор

Светофор на пл. Баварина в Барнауле Фото: предоставлено пресс-службой

В Барнауле на площади Баварина, на пересечении проспекта Ленина с Правобережным трактом (правый съезд с Нового моста), установили светофор.

- Этот участок стал аварийным в связи с закрытием на реконструкцию Старого моста через реку Обь и увеличением транспортного потока через Новый мост, - пояснили в горадминистрации.

Это последний светофор, установленный в 2020 году. Всего в Барнауле появилось 11 новых светофорных объектов на сумму 13 млн рублей.

- Так, они появились на пересечении ул. Никитина и ул. М. Горького; пр. Строителей и ул. Деповская; ул. Попова и ул. Трактовая и других участках. Завершаются работы по установке четырех объектов на пр. Строителей, 16; ул. Попова, 188-В (остановка «Цветочная»), ул. А. Петрова, 219Б и пр. Красноармейском, 36, - рассказали в мэрии.

Планы на 2021 год будут сформированы после обращений граждан и необходимого финансирования.