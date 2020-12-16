Алтайские антимонопольщики контролируют цены на продукты питания

УФАС проводит ежедневный, в том числе в выходные дни, мониторинг цен в магазинах сетевой торговли Фото: Олег УКЛАДОВ

Федеральная антимонопольная служба подготовила документы, направленные на снижение цен на некоторые социально значимые продукты. А также план мероприятий на случай, если магазины не будут исполнять решения по снижению цен. В план, в частности, входят проверки торговых точек и возбуждение дел.

Региональное управление ФАС собирает и обрабатывает информацию по динамике цен на такие продукты питания. Сотрудники проводят ежедневный, в том числе в выходные дни, мониторинг в магазинах сетевой торговли.

- Также обеспечено взаимодействие с прокуратурой края для выявления и пресечения нарушений при установлении цен, - отметили в УФАС.

Проверки будут носить постоянный характер.

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