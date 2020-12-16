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Коронавирус Covid-19

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 16 декабря 2020 года составило 1 330

Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 16 декабря 2020 года
Александра Сапожкова
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Коронавирус в Алтайском крае

Коронавирус в Алтайском крае

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 16 декабря 2020 года составило 1 330 человек. Детей среди них нет. Непосредственно сам вирус стал причиной смерти 707 заболевших, а у 623 выявили другую причину.

За сутки зарегистрировано 15 смертей среди инфицированных, от ковида - 11.

- Новых случаев заболевания за сутки - 219, выздоровело 169 пациентов, - отметили в региональном оперштабе.

Общее число заболевших - 29 682 человека (в их числе почти две тысячи детей). Выздоровели всего 26 097 человек.

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 2 174 человека. Кроме того, 1 215 пациентов - с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных в крае насчитывается 500 человек, из них 133 подключено к аппаратам ИВЛ. Минздрав края развернул 4 523 койки для больных (с ИВЛ – 456, с подключенным кислородом - 2557). Резервных осталось 1132.

Коронавирус в Алтайском крае 2020: последние новости