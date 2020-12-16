Реестр недобросовестных поставщиков могут пополнить «Дорожные знаки Алтая»

Фото Лады Ивановой

В управление антимонопольной службы по Республике Алтай поступило заявление от «Горно-Алтайавтодора». Предприятие просит внести в реестр недобросовестных поставщиков компанию «Дорожные знаки Алтая».

Поводом для обращения стал контракт на обустройство пешеходных переходов на региональных дорогах почти на 10 млн рублей, заключенный в ноябре 2019 года. Согласно сведениям на сайте Госзакупок, закончить обустройство компания должна была 30 июля 2020 года. Но к концу этого года заказ был исполнен лишь на треть.

- К 10 декабря 2019 года, то есть через месяц после заключения договора, компания выполнила работ на 2,9 млн рублей, при том, что им заплатили 3,7 млн рублей. На этом записи с актами о приемке работ обрываются. Следующее сообщение от 30 июля касается уже требований о неустойке. 4 декабря «Горно-Алтайавтодор» в одностороннем порядке решил разорвать контракт и начислить неустойку 182 тысяч рублей, - пишет Банкфакс.

Издание отмечает, что «Дорожные знаки Алтая» - компания сопредседателя ОНФ в Алтайском крае и члена общественной палаты Барнаула Евгении Гущиной.