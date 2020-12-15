Жители Алтайского края стали меньше жаловаться на здравоохранение

Ранее жителей края больше всего занимали вопросы по оказанию медицинской помощи и лечению коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае жители стали реже жаловаться на проблемы здравоохранения. Об этом свидетельствуют данные Инцидент-Менеджмент, пишет telegram-канал Ленина, 59.

Ранее первые строчки занимали вопросы по оказанию медицинской помощи и лечению коронавируса. Сейчас зафиксировано снижение таких запросов в три раза.

– Ровно месяц назад системой по темам здравоохранения и коронавируса получено 343 сообщения (из них 191 – коронавирус, 152 медицина), к началу этой недели в 3 раза меньше – 99 (из них 34 – коронавирус, 65 - медицина), – приводит данные Центр управления региона.

Проблемы здравоохранения сместились на четвертое место, уступив лидерские позиции дорогам, социальной помощи и сфере ЖКХ. Замыкает пятерку общественный транспорт. На последних местах по запросам сельское хозяйство, охота, спорт, памятники и объекты культурного наследия, торговля, экономика и бизнес.