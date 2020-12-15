В ночь с 15 на 16 декабря в Барнауле будут чистить дороги более сотни снегоуборочных машин

Водителей призывают по возможности отказаться от использования личных автомобилей.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле в ночь с 15 на 16 декабря планирует выход 116 единиц снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба мэрии. Причем 20 машин – это привлеченные машины сторонних организаций.
В администрации заострили внимание на том, что на локаторе системы Глонасс может отображаться не вся техника, которая вышла на линию. Там отмечены только машины МБУ «Автодорстрой», остальные при онлайн-мониторинге не видно.
– Это объясняется режимом работы предприятия, погодной ситуацией, разными видами работ, которые могут быть выполнены частью машин до завершения смены, необходимостью ремонта или, наоборот, усилением смены за счет дополнительного вывода спецтехники, – объясняют в мэрии.
Водителей призывают по возможности отказаться от использования личных автомобилей и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.