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В ночь с 15 на 16 декабря в Барнауле будут чистить дороги более сотни снегоуборочных машин

Но на онлайн-мониторинге могут отражаться не все
Татьяна Гейнрих
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Водителей призывают по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Водителей призывают по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в ночь с 15 на 16 декабря планирует выход 116 единиц снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба мэрии. Причем 20 машин – это привлеченные машины сторонних организаций.

В администрации заострили внимание на том, что на локаторе системы Глонасс может отображаться не вся техника, которая вышла на линию. Там отмечены только машины МБУ «Автодорстрой», остальные при онлайн-мониторинге не видно.

– Это объясняется режимом работы предприятия, погодной ситуацией, разными видами работ, которые могут быть выполнены частью машин до завершения смены, необходимостью ремонта или, наоборот, усилением смены за счет дополнительного вывода спецтехники, – объясняют в мэрии.

Водителей призывают по возможности отказаться от использования личных автомобилей и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.