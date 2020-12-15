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Общество

У жительницы Алтайского края, которая долго не могла получить вакцину, подтвердилось заражение бешенством

После полного курса вакцинации ее состояние резко ухудшилось
Татьяна Гейнрих
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Бешенство могло передаться от зараженного кота.

Бешенство могло передаться от зараженного кота.

Фото: Анна Перевощикова

У дочери главы Баюноключевского сельсовета Первомайского района Анастасии Абрамовской подтвердился положительный тест на бешенство. Об этом сообщает «Банкфакс».

Напомним, девочка долгое время не могла получить вакцину после того, как бешенство подтвердилось у кота, жившего в семье. В крае были проблемы с нехваткой препаратов. Первый укол она получила только через три недели после контакта с зараженным животным.

В октябре, когда Анастасия Абрамовская и ее дочь уже проходили курс вакцинации, их самочувствие улучшилось. Однако теперь, когда все дозы препарата были получены, состояние ухудшилось. Как сообщает издание, 2 декабря Абрамовская с дочерью сдали анализы в ООО «Центр персонализированной медицины» в Новосибирске. 14 декабря они получили результаты. У Анастасии Абрамовской вирус не подтвердился, а вот у ее ребенка выявили бешенство.

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