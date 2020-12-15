В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для граждан 65+

Выходить из дома можно только по острой необходимости. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае до 6 февраля продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Режим самоизоляции предполагает, что люди не могут покидать своего места жительства за исключение вынужденного входа из дома. Уважительной причиной может быть поход в магазин за товарами первой необходимости или обращение за медицинской помощью.

Работающие пенсионеры могут удаленно оформить электронный больничный. Сотруднику достаточно сообщить работодателю по телефону или электронной почте о своем намерении получить лист нетрудоспособности. Работодатель сам должен передать в Фонд социального страхования России необходимые сведения.

– Выплата производится в течение семи дней с момента получения сведений, средства перечисляются из Фонда соцстрахования, не затрагивая бюджет работодателя, – добавляют в пресс-службе правительства.

Также по указу в Алтайском крае возобновляется плановая медпомощь, снова разрешены профилактические медосмотры и диспансеризация.